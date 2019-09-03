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الإمارات والسويد تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم،الثلاثاء، مع وزيرة خارجية السويد مارجوت فالستورم، العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة.

وذكرت وكالة الإماراتية أن الجانبين تبادلا خلال اللقاء وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة.. كما بحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها تطورات الأوضاع في اليمن.

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وأكد عبد الله بن زايد آل نهيان حرص بلاده على توطيد العلاقات الثنائية مع السويد وتعزيز التعاون المشترك لما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما.

من جانبها، أكدت وزيرة خارجية السويد حرص بلادها على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع دولة الإمارات مشيدة بالمكانة الرائدة التي تحظى بها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

 

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