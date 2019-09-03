شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يحبط محاولات تسلل للميليشيا بالضالع جنوب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحبطت قوات الجيش اليمني، محاولات تسلل لميليشيا الحوثي في محافظة الضالع جنوب البلاد.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبرنت) اليوم،الثلاثاء، أن قوات الجيش تمكنت من إفشال محاولة تسلل لميليشيا الحوثي في منطقة الريبي شمال غرب المحافظة، بعد مواجهات عنيفة.

كما أحبطت قوات الجيش محاولات أخرى عدة في منطقة (حجر السفلي - باجة - الريبي)، وكذلك جبهة (القفلة - باب غلق - الزبيريات )، شمال غربي مديرية (قعطبة) ما أسفر عن خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بصفوف ميليشيا الحوثي.