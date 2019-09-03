شكرا لقرائتكم خبر عن الاردن: بحث استئناف استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير العمل الأردنى نضال البطاينة، خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، السفير الإندونيسى لدى المملكة اندى رحميانتو، سبل تعزيز التعاون في المجال العمالى بما يحقق المصالح المشتركة.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الأردنية، جرى خلال اللقاء، بحث آليات الدفع قدماً لاستئناف استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا وفقاً لاتفاقية ثنائية تضمن تمتع العمالة بحقوق وحماية وظروف عمل آمنة كغيرهم من العمال وتحفظ حقوق جميع الأطراف.

وأكد السفير الإندونيسى، حرص بلاده على تدعيم التعاون المثمر مع المملكة الأردنية الهاشمية، فى كافة المجالات فى إطار حرص قيادة البلدين على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية وخصوصاً فى مجال العمل.