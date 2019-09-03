شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية التونسى يبحث مع نظيره الهولندى القضايا المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الشئون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي مع نظيره الهولندي ستيف بلوك أبرز القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الوضع في ليبيا ومكافحة الإرهاب.

وذكرت وزارة الخارجية - في بيان اليوم،الثلاثاء، أن الجهيناوي استعرض خلال اللقاء ما حققته تونس من مكاسب في مجال ترسيخ تجربتها الديمقراطية، مجددا عزم بلاده على مواصلة مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية والأمنية عبر دعم شركائها ومن بينها هولاندا.

ونوه الوزير بمستوى التعاون القائم بين البلدين والدعم الذي تقدمه هولندا إلى بلاده في مختلف المجالات، مؤكدا على أهمية استكشاف فرص جديدة للشراكة لا سيما في المجالات الاقتصادية والتنموية.

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وفيما يتعلق بانضمام تونس كعضو غير دائم بمجلس الأمن للفترة 2020-2021 ، أكد الوزير التزام الدبلوماسية التونسية الراسخ بالمبادئ التي يكرسها ميثاق الأمم المتحدة، مستعرضا الأولويات التي ستعمل تونس على تجسيدها والمتمثلة في منع نشوب النزاعات وتسويتها بالطرق السلمية.

من جهته، أعرب وزير الخارجية الهولندي عن تقدير بلاده للانتقال الديمقراطي في تونس، مبرزا التزام هولندا بزيادة التعاون الثنائي ومساندة المسار التنموي في تونس.

يشار إلى أن الجهيناوي يقوم حاليا بزيارة عمل إلى هولندا تلبية لدعوة من نظيره الهولندي، وتندرج هذه الزيارة في إطار جهود تعزيز المشاورات السياسية وعلاقات التعاون بين البلدين.