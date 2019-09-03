شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ردينة يدعو للتعبئة الوطنية فى مواجهة المشروعات التصفوية للقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا نائب رئيس الوزراء الفلسطيني وزير الإعلام نبيل أبو ردينة، إلى ضرورة تركيز الجهود والتعبئة الوطنية، من خلال استخدام مختلف الوسائل المتاحة في مواجهة المشروعات التصفوية للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقاء عُقد اليوم،الثلاثاء، بمدينة رام الله، بعنوان (السياسة الحكومية الإعلامية وسبل مواجهة التطورات الراهنة)، بمشاركة المفوض السياسي العام عدنان الضميري، ومساعد المفوض السياسي العام معين الكوع، وذلك بحضور عناصر وأعضاء التوجيه السياسي والوطني في المحافظات.

وأطلع أبو ردينة المشاركين على الوضع والمستجدات السياسية الراهنة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، حيث تحدث عن السياسية الإعلامية الحكومية وسبل مواجهتها للتطورات الراهنة.

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وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية بنقلها لسفارتها إلى القدس خرجت عن كل الأصول وتجاوزت كل الأعراف، وأن إسرائيل المدعومة من أمريكا غير جاهزة للسلام، وأنها لن تجد فلسطينيًا يقبل بالاستسلام وسيبقى الفلسطيني يحارب من أجل قضيته.

وأكد أبو ردينة أن ثبات الموقف على التمسك بالثوابت الوطنية وقضية الأسرى والشهداء، قائلًا: "إن الوعي السياسي والتثقيف السياسي والتعبئة الوطنية هي الأسلحة التي يمتلكها الشعب والقيادة الفلسطينية والنابعة من الإيمان بالثوابت والنضال الوطني".