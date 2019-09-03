شكرا لقرائتكم خبر عن "حمدوك": نهدف لضمان تمثيل النساء بشكل مناسب فى الحكومة السودانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد رئيس الحكومة الانتقالية السودانية عبدالله حمدوك، مؤتمرا صحفيًا مع وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الخرطوم.

وقال "حمدوك" إن السودانيين من مختلف المدن شاركوا فى الثورة، ولا بد من تمثيل كل أقاليم السودان في الحكومة، لذلك نهدف لضمان تمثيل النساء بشكل مناسب في الحكومة، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن الهدف ينصب حول تشكيل حكومة كفاءات.

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ولفت إلى التحدى الاقتصادي الذى تشهده السودان، مضيفًا: "نحن بحاجة إلى معالجة تدهور سعر الصرف ووقف التضخم وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي".

من جانبه، أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أن بلاده تعمل على إعادة إدماج السودان في المجتمع الدولي.