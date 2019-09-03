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أمطار غزيرة على منطقة جازان السعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هطلت مساء اليوم، أمطار غزيرة إلى متوسطة على منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، شملت محافظات الحُرّث والعارضة والطوال وهروب والعيدابي وفيفاء.

ووفقا لما تم نشرة على وكالة الأنباء السعودية، شملت محافظات أبو عريش وأحد المسارحة وعدد من المراكز والقرى التابعة لها سقوط الأمطار.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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