شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة على منطقة جازان السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هطلت مساء اليوم، أمطار غزيرة إلى متوسطة على منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، شملت محافظات الحُرّث والعارضة والطوال وهروب والعيدابي وفيفاء.

ووفقا لما تم نشرة على وكالة الأنباء السعودية، شملت محافظات أبو عريش وأحد المسارحة وعدد من المراكز والقرى التابعة لها سقوط الأمطار.