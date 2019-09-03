بعدما وصل جدة… رئيس المجلس الانتقالي اليمني يبدأ لقاءات مع الجانب السعودي 

القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم المجلس، نزار هيثم، لوكالة "سبوتنيك"، "الوفد المرافق للرئيس الزبيدي يتكون من 5 أعضاء، هم ناصر الخبجي، عدنان الكاف، ومحمد الغيثي، وعلي الكثيري، وعبد الرحمن اليافعي".

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وأوضح هيثم، قائلا:

لم يتحدد موعد لبدء جلسة الحوار في جدة، حتى الآن، والزيارة اليوم استجابة لدعوة وزارة الخارجية السعودية.

وأكد المتحدث "نتوقع خلال اليومين المقبلين عقد لقاء جاد مع الجانب السعودي، وإذا ضغطت السعودية من أجل جلوس الطرف الآخر للحوار، سوف نلتزم جميعا بكل تأكيد وسنصل إلى حل".

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وأضاف المتحدث "الزيارة لاستكمال اللقاءات مع الجانب السعودي ممثلا في الأمير خالد بن سلمان، وكذلك للوقوف على مدى جدية الطرف الآخر ممثلا فيما يسمى حكومة الشرعية التي رفضت من قبل الجلوس للتفاوض مع المجلس الانتقالي، ولجأت لاستخدام العنف".

وتابع هيثم:

ما يحدث في الجنوب لم يعد مقبولا، وسيكون هناك حلول تقودها المملكة العربية السعودية ونحن نثق في حكمتها. ولم نتلق أي تأكيدات بحضور وفد من الطرف الآخر للحوار، وهم دائما يخونون الثقة، لكننا نستكمل مع السعودية ترتيبات مع بعد إنهاء هذه الأزمة.