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القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم المجلس، نزار هيثم، لوكالة "سبوتنيك"، "الوفد المرافق للرئيس الزبيدي يتكون من 5 أعضاء، هم ناصر الخبجي، عدنان الكاف، ومحمد الغيثي، وعلي الكثيري، وعبد الرحمن اليافعي".
© REUTERS / Khaled Abdullah
لم يتحدد موعد لبدء جلسة الحوار في جدة، حتى الآن، والزيارة اليوم استجابة لدعوة وزارة الخارجية السعودية.
وأكد المتحدث "نتوقع خلال اليومين المقبلين عقد لقاء جاد مع الجانب السعودي، وإذا ضغطت السعودية من أجل جلوس الطرف الآخر للحوار، سوف نلتزم جميعا بكل تأكيد وسنصل إلى حل".
وأضاف المتحدث "الزيارة لاستكمال اللقاءات مع الجانب السعودي ممثلا في الأمير خالد بن سلمان، وكذلك للوقوف على مدى جدية الطرف الآخر ممثلا فيما يسمى حكومة الشرعية التي رفضت من قبل الجلوس للتفاوض مع المجلس الانتقالي، ولجأت لاستخدام العنف".
وتابع هيثم:
ما يحدث في الجنوب لم يعد مقبولا، وسيكون هناك حلول تقودها المملكة العربية السعودية ونحن نثق في حكمتها. ولم نتلق أي تأكيدات بحضور وفد من الطرف الآخر للحوار، وهم دائما يخونون الثقة، لكننا نستكمل مع السعودية ترتيبات مع بعد إنهاء هذه الأزمة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعدما وصل جدة… رئيس المجلس الانتقالي اليمني يبدأ لقاءات مع الجانب السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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