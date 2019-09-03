دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات مصورة تكشف عن ساعة Watch GT 2 من هواوي بإطار أصغر ظهر على التقنية بلا حدود.

نشرت أحدث التسريبات المصورة التي تكشف عن تصميم ساعة هواوي الذكية Watch GT 2، حيث يتميز هذا الإصدار بإطار بحجم أصغر، كما تضم الساعة بطارية بقدرة أكبر.

قدمت هواوي ساعتها الذكية Watch GT خلال مؤتمر Mate 20 الذي عقد في شهر أكتوبر من العام الماضي، واليوم تستعد العملاق الصيني لإطلاق الجيل الجديدة من الساعات الذكية Watch GT 2 المتوقع أن يتم الإعلان عنه في 19 من سبتمبر خلال فعاليات مؤتمر Mate 30.

وتقدم هواوي ساعة Watch GT 2 الذكية بشاشة مميزة بحجم أكبر، مع إطار بحجم أصغر عن الإصدار السابق من الساعة الذكية، كما تتميز الساعة الذكية بحجم أنحف وصغير الحجم.

ومن المقرر وفقاً للتسريبات الجديدة أن تضم ساعة Watch GT 2 بطارية بسعة أكبر تصل إلى 445 mAh، وهي قدرة أعلى من البطارية التي قدمت في الإصدار السابق التي جاءت بسعة 420 mAh.

Advertisements

كما تأتي ساعة Watch GT 2 الذكية من هواوي بمكبر صوتي وميكروفون، لذا تشير التوقعات إلى أن الساعة الذكية ستدعم المستخدم في إجراء المكالمات الصوتية، أيضاً قد تأتي الساعة الذكية بميزة دعم شريحة للإتصالات الخلوية.

هواوي تقدم ساعة Watch GT 2 بتقنية GPS مدمجة إلى جانب تقنية رصد معدل ضربات القلب، كما تتوفر الساعة الذكية باثنان من النماذج هما Watch GT 2 Sport التي تأتي باللون الأسود وWatch GT 2 Classic التي تنطلق باللون البني في السوارة مع إطار باللون الفضي والأسود.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات مصورة تكشف عن ساعة Watch GT 2 من هواوي بإطار أصغر ظهر على التقنية بلا حدود.