شكرا لقرائتكم خبر عن مركز بروكينجز يصدر كتابا عن تجارب الإصلاح الحكومى فى الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصدر فى يناير المقبل كتاب عن مركز بروكينجز، الأمريكى للأبحاث، بعنوان "إصلاح القطاع العام فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا"، يقدم بعض الدروس المستفادة من تجارب دول المنطقة، بما فى ذلك مصر، مع الإصلاح.

ويقدم الكتاب، وهو لروبرت بيشل، رئيس مركز الممارسات الحكومية بالبنك الدولى، وطارق يوسف، مدير مركز بروكينجز الدوحة، تقييماً شاملاً لمجموعة واسعة من جهود الإصلاح فى تسعة بلدان. ففى ست حالات، استهدفت الإصلاحات الأنظمة الأساسية للحكومة: مثل إعادة هيكلة الأردن لعمليات مجلس الوزراء ومراجعة السلطة الفلسطينية للإدارة المالية العامة وبرنامج التقاعد الطوعى المغربى، وإصلاحات إدارة الموارد البشرية فى لبنان، ومبادرة الحكم الإلكترونى فى دبى، ومحاولات تحسين الشفافية فى تونس. وتناولت خمسة جهود إصلاحية أخرى الدوائر الحكومية، من بينها محاولة مصر لتحسين نظام تحصيل الضرائب وعمل المملكة العربية السعودية لتحسين تقديم الخدمات وتحصيل الفواتير.



غلاف الكتاب

ويشير الكتاب إلى أن بعض جهود الإصلاح هذه كانت أكثر نجاحًا من غيرها. إذ يقدم نظرة فاحصة للسلبيات والايجابيات، ولا ينظر فقط إلى ما تم انجازه فى كل عملية إصلاح ولكن كيف تم تنفيذه. ويستخلص سلسلة من الدروس المفيدة حول كيفية تبنى إصلاحات القطاع العام فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما يتحدث عن الاضطرابات السياسية والحروب الأهلية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما ادى إلى حجب الجهود التى بذلتها بلدان كثيرة فى المنطقة لإصلاح قطاعاتها العامة.

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