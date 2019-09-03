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محكمة تونسية ترفض الإفراج عن مرشح رئاسى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محام لرويترز إن محكمة تونسية رفضت اليوم الثلاثاء طلبا بالإفراج عن رجل الإعلام والمرشح للرئاسة نبيل القروى الذى احتجز قبل نحو أسبوعين للاشتباه فى غسل أموال والتهرب الضريبى.

وقال المحامى كمال بن مسعود وهو رئيس هيئة الدفاع عن القروى لرويترز دون الخوض في تفاصيل "رفضت المحكمة مطلبنا بإطلاق (سراح) السيد نبيل القروي". 

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