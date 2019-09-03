شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بمجلس السيادة السودانى يبحث مع والى جنوب كردفان متطلبات تحقيق السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الفريق الركن شمس الدين الكباشي عضو مجلس السيادة السوداني، مع اللواء ركن رشاد عبد الحميد اسماعيل والى ولاية جنوب كردفان (جنوب السودان)، متطلبات تحقيق السلام في الولاية.

وقال والي جنوب كردفان، في تصريح، إن اللقاء تناول مطالب تحقيق السلام بالولاية بإعتبارها مستهدفة بعملية السلام، كما تطرق إلى المشروعات التنموية والخدمية بالولاية.

وأكد استقرار الاوضاع بالولاية، وأن جميع أهلها يتطلعون إلى تحقيق السلام بها.

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من جهة أخرى، التقت عائشة موسى عضو مجلس السيادة وفدا من تجمع العاملين بهيئة الطاقة الذرية السودانية، واستمعت إلى مبادرته الخاصة بتقديم خدمات الطاقة الذرية السودانية للمساهمة فى التنمية والبناء.

وأوضح عصام الدين حسن ادريس ممثل تجمع العاملين بهيئة الطاقة الذرية السودانية، فى تصريح صحفي، أن مبادرتهم تقوم على تقديم خدمات الطاقة الذرية فى القطاعات المختلفة، مشيرا إلى إمكانية استخدام التقانيات الذرية فى مجالات إنتاج الكهرباء وتطوير الانتاج الزراعي، وزيادته، وحماية المنتجات من الآفات، وزيادة عمرها.