شكرا لقرائتكم خبر عن 230 مدرسة للطفولة المبكرة تقدم خدماتها التعليمية فى الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قدمت مع بداية العام الدراسي الجديد، 230 مدرسة للطفولة المبكرة تابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض خدماتها التعليمية والتربوية لأطفال رياض الأطفال والصفوف الأولية "بنين وبنات" التي تستوعب أكثر من 17970 طالباً وطالبة، وذلك ضمن خطة التوسع في مرحلة الطفولة المبكرة بما يتوافق مع الرؤيا الطموحة للمملكة 2030 ، حسبما نشرت وكالة واس للانباء .

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وأكد المتحدث الرسمي في تعليم الرياض علي بن محمد الغامدي أن من أهداف التوسع في مرحلة الطفولة المبكرة زيادة فرص التحاق الأطفال في مرحلة رياض الأطفال وتحسين جودة التعليم في هذه المرحلة من عمر الطلاب ورفع كفاءة الاستفادة من الموارد المتاحة وتنمية مهارات الأطفال وتكوين شخصيتهم في المجالات العقلية والجسمية والحركية والانفعالية والاجتماعية والخلقية وغرس الثقة فيهم.

وأشار الغامدي إلى أن مدارس الطفولة المبكرة مسندة لمعلمات متخصصات يقدمن خدماتهن التعليمية والتربوية لطلاب رياض الأطفال والصفوف الأولية بنين وبنات في فصول دراسية منفصلة ودورات مياه مستقلة، بما يتوافق مع الأسس العلمية والتربوية والاجتماعية المعتمدة في هذه المرحلة.