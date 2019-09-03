الخارجية الأردنية: أمن السعودية والإمارات جزء من أمن البلاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، إن أمن السعودية والإمارات جزء من أمن الأردن، معربًا عن تضامن بلاده مع الأشقاء فى كل ما يتخذونه من خطوات لحماية أمنهم، وعن إدانة بلاده لأى استهداف للسعودية.

وشدد الصفدى - خلال لقائه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن "مارتن جريفيث"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية اليوم /الثلاثاء/ - على دعم بلاده لمبادرة السعودية للحوار التى تستهدف وقف التصعيد في اليمن.

وأشاد بجهود الأمم المتحدة ودور بعثة الأمم المتحدة لليمن التي تستضيف المملكة مقرها، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الأزمة التي تتفاقم تداعياتها الإنسانية عبر حل سياسي وفق المرجعيات المعتمدة، مؤكدًا أن تطبيق اتفاق ستوكهولم واتفاقية الحديدة خطوات مهمة نحو الحل السياسي الذي يعيد الأمن والاستقرار لليمن وينهي معاناة الشعب اليمني الشقيق.

وأطلع جريفيث، الصفدي على الجهود التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة، مقدمًا شكره للأردن على استضافة مقر بعثة الأمم المتحدة لليمن وما تقدمه من دعم وإسناد لها.

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