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محمد بن زايد يدعو رئيس وزراء السودان لزيارة الإمارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات، رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إلى زيارة الإمارات، لتبادل وجهات النظر ومناقشة المصالح المشتركة التي تهم البلدين الشقيقين.

وذكرت وكالة السودان للأنباء، أن الدكتور عبد الله حمدوك تسلم رسالة خطية من الشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان، خلال لقائه اليوم الثلاثاء حمد محمد الجنيبي سفير الإمارات لدى السودان.

وتناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

 

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