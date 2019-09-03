شكرا لقرائتكم خبر عن صحة مكة المكرمة تكرم متطوعى الشراكة المجتمعية فى الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نظم برنامج المشاركة المجتمعية بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة لقاء تكريمي للمتطوعين المتميزين خلال موسم حج 1440 هـ ، حسبما نشرت وكالة واس للانباء .

Advertisements

كرم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير بشائر همام صديق أصغر متطوعة من أبناء منسوبي صحة مكة المكرمة و المتطوع أنس خالد الردادي الذي قدم 500 ساعة تطوعية بإدارة برنامج المشاركة المجتمعية، وسميرة انيس شودرى التي قدمت 1000 ساعة تطوعية، مشيراً

إلى أن هذا التكريم يأتي تتويجاً للجهود التي بذلها المكرمون المتطوعون في العمل بصحة مكة المكرمة بموسم الحج سواءاً أفراداً أو فرق تطوعية بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي بذلها القائمين ببرنامج المشاركة المجتمعية من خلال إستقطاب شركاء الصحة من القطاع الخاص الذين ساهموا بمساندة صحة مكة المكرمة في تقديم الخدمات الصحية بموسم الحج من خلال البرامج والإتفاقيات التي أعدت لتجويد وتعزيز الخدمات الطبية والتوعوية والتثقيفية لأهالي مكة المكرمة والحجاج والمعتمرين والزوار.