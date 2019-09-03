شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: الحوثيون ارتكبوا انتهاكات تصل إلى جرائم حرب باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الأمم المتحدة، اليوم،الثلاثاء، أن مليشيا الحوثي ارتكبت انتهاكات تصل إلى جرائم حرب في اليمن، مجددا إدانته لهذه الانتهاكات.

وذكر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة - في تقرير أوردته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - أن مليشيا الحوثي المتمردة قصفت مدنا باليمن واستخدمت أسلوب حرب أشبه بالحصار، على نحو قد يمثل جرائم حرب، موضحا في الوقت ذاته أن الحوثيين خطفوا واعتقلوا نساء على مدار العامين الماضيين في اليمن لابتزاز أقاربهن.

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جدير بالذكر أن المرأة في اليمن تتعرض لأبشع أنواع الانتهاكات من قبل مليشيا الحوثي، تتنوع بين القتل والإصابة وفقدان أحد الأطراف فضلا عن السجن والتعذيب، وباتت النساء في ظل انقلاب الحوثيين أكثر ضحايا الحرب جسديا ونفسيا.

وأدانت تقارير حقوقية وأممية سابقة انتهاكات مليشيا الحوثي، خلال السنوات الماضية، والتي تتنوع بين القتل والإصابة والتعذيب والاختطاف والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وتجنيد الأطفال وحصار المدن وتفجير المنازل، كما اتهم برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة مليشيا الحوثي الإيرانية، بسرقة ونهب المساعدات التي يقدمها لليمنيين، مهددا بوقف المساعدات في حال لم يكف المتمردون عن ممارساتهم.