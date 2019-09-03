سلامة: سنحيل معلومات قصف مطار معيتيقة لمجلس الأمن

وليد عبد الله/ الخليج 365

أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، الثلاثاء، أن البعثة ستحيل كل المعلومات حول قصف مطار معتيقية بالعاصمة طرابلس، إلى مجلس الأمن الدولي، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده سلامة، بمطار معيتيقة الدولي، مع وزيري المواصلات ميلاد معتوق، والداخلية فتحي باشاغا.

والأحد، أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليا، قصف قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، مطار معيتيقة الدولي، مساء السبت، قبل أن تعلن الاثنين تعليق حركة الملاحة الجوية بالمطار.

واعتبر سلامة أنه "لا يمكن لمطار أن يشتغل في هلع يومي، وهذا أمر غير طبيعي وغير قانوني لأن الاستهداف العشوائي لأماكن تواجد المدنيين (تشكل) جرائم حرب لا تزول بالتقادم".

وشدد على وجود "حق يحفظه القانون، وهو حق التنقل داخل وخارج ليبيا، وهذا الحق لا يمكن لأي أحد أن يخرقه، وبالتال، فإن القصف العشوائي مدان وغير مقبول، وسنبلغ كل الأعضاء بمجلس الأمن به، وأيضا مكتب المحكمة الجنائية الدولية".

وتابع: "قمنا بالاتصال بعدد من الدول المعنية التي قد يكون لها تأثير على الوضع الذي نشهده، لكي تقوم بواجبها لثني الأطراف التي تتعدى على المدنيين، ونأمل أن يقود كل ذلك لوقف قصف المطار".

وأكد أن البعثة "لن تتوقف لحظة عن العمل، بكل الوسائل المعلنة وغير معلنة بشكل خاص، للتوصل إلى أكبر قدر ممكن من الضمانات لإعادة فتح هذا المرفق الحيوي".

و"معيتيقة" هو المطار المدني الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية حاليا، وعند توقفه يتم إحالة كل الرحلات إلى مطار مصراتة.

ومنذ 2011، تعاني ليبيا الغنية بالنفط، من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا، واللواء المتقاعد خليفة حفتر، قائد القوات في الشرق. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.