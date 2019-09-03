بارزاني: عوامل ظهور "داعش" في العراق لا تزال قائمة

أربيل (العراق) / علي محمد / الخليج 365

قال رئيس حكومة إقليم كردستان في شمال العراق، مسرور بارزاني، الثلاثاء، إن العوامل التي أدت إلى ظهور تنظيم داعش في العراق لا تزال قائمة.

جاء ذلك، خلال لقاء بارزاني، وفدا عسكريا أمريكيا رفيعا بقيادة قائد قوات التحالف الدولي في العراق وسوريا الجنرال بول لاكامرا.

وذكر بيان صادر عن حكومة الإقليم، أنه "جرى في الاجتماع، تباحث الوضع الأمني في العراق والمنطقة، حيث أشار الجنرال لاكامرا إلى أهمية التنسيق بين قوات البيشمركة والقوات العراقية لمواجهة خطر تنظيم داعش".

وقال الجنرال لاكامرا، وفق البيان، إن "خلايا تنظيم داعش بدأت بإعادة تنظيم صفوفها مجددا، وقامت بشن عمليات في عدد من المناطق العراقية".

وأشار أن تلك الخلايا لا تزال تمثل خطرا جديا في هذه المناطق، وتشكل عائقا أمام عودة النازحين إلى ديارهم.

بدوره، قال بارزاني إن "العوامل التي أدت إلى ظهور داعش لا تزال قائمة، لذلك نرى أن التنظيم بدأ تنفيذ نشاطات إرهابية في عدد من المناطق، مما يشكل تهديدا جديا لسكانها".

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وشدد على أن تحقيق الأمن في العراق سينعكس إيجابا على استقرار المنطقة برمتها.

وينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في العراق منذ تشكيل التحالف الدولي المناهض لـ"داعش" بقيادة الولايات المتحدة عام 2014 لمحاربة التنظيم الإرهابي.

وقدم التحالف مساهمة مؤثرة في الحرب ضد "داعش" على مدى ثلاث سنوات (2014-2017)، من خلال التغطية الجوية والمعلومات الاستخباراتية وتدريب القوات العراقية وتسليحها.

ولا يزال التحالف يقدم الإسناد الجوي للقوات العراقية في ملاحقة فلول مسلحي "داعش" بأرجاء البلاد.

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