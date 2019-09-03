مع استمرار حظر استيراده.. السفير التركي يلتقي تجار البيض في بغداد

بغداد/ حيدر قره آلب/ الخليج 365

التقى السفير التركي في بغداد فاتح يلدز، في العاصمة العراقية بغداد، الثلاثاء، مع تجار مادة البيض ومستوردي لحوم الدواجن، واستمع إلى أبرز المشاكل التي يعاني منها قطاع البيض.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها يلدز إلى سوقي الجميلة وشورجة التاريخيين، في العاصمة العراقية، حيث التقى أصحاب الفعاليات التجارية وتجار مادة البيض ومستوردي لحوم الدواجن.

وأجرى يلدز خلال زيارته لقاءات مع عدد من تجار الجملة ومستوردي لحوم الدواجن، وعاين تأثيرات قرار الحكومة العراقية منع استيراد مادة البيض ولحوم الدواجن والأسماك وانعكاس القرار على السوق.

وخلال اللقاءات، استمع يلدز على أبرز المشاكل والمعوقات التي يعاني منها تجار مادة البيض، بما في ذلك ارتفاع أسعار البيض وعدم قدرة المنتج المحلي على تعويض الاحتياجات في البلاد.

وعبر أصحاب الفعاليات التجارية للسفير التركي عن رغبتهم في عودة استئناف استيراد مادة البيض، مشيرين أن المادة تدخل عبر الحدود الإيرانية بشكل غير قانوني.

وخلال الزيارة، قال يلدز لمراسل الخليج 365، إن زيارته إلى سوقي الجميلة وشورجة التاريخيين في بغداد، تهدف للقاء أصحاب الفعاليات التجارية هناك، والاستماع إلى مشاكلهم.

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ولفت يلدز إلى أنه طلب من السلطات العراقية رفع الحظر عن استيراد مادة البيض، مشيرًا أن تركيا والعراق قادرتين على إيجاد حلول مشتركة تصب في مصلحة البلدين.

وكان يلدز، دعا الشهر الماضي، وزير الزراعة العراقي صالح الحسني لزيارة أنقرة، والسماح مجددًا باستيراد البيض من تركيا.

وأضاف يلدز، في تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه أجرى زيارة إلى وزارة الزراعة العراقية في العاصمة بغداد، حيث عقد اجتماعًا مع الوزير العراقي صالح الحسني.

وأشار يلدز، أنه نقل تطلعات منتجي البيض في تركيا إلى الحسني، داعيًا إياه إلى إجراء زيارة لتركيا، لبحث قضايا التعاون في مجالات الزراعة وتربية الحيوانات.

ولفت يلدز إلى أنه أبلغ الجانب العراقي بأهمية فتح الطريق أمام استيراد العراق للبيض من تركيا، في ظل حاجة السوق العراقي لهذه السلعة.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، قررت الحكومة العراقية حظر استيراد البيض من تركيا، فيما قال اتحاد الغرف الزراعية التركي بأن العراق يستورد 85 بالمئة من صادرات تركيا من البيض.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.