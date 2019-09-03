عضو بـ"الرئاسي" الليبي: لابد من استكمال المشاريع المتوقفة

وليد عبد الله، جهاد نصر/ الخليج 365شدد محمد عماري زايد، عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، الثلاثاء، على ضرورة العمل لاستكمال المشاريع المتوقفة، بعودة الشركات التركية.جاء ذلك في لقاء جمع عماري بسفير تركيا لدى ليبيا سرحات أكسن، تناول آخر مستجدات الأوضاع بالبلاد، وفق بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء الليبية، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك".وشدد عماري على "ضرورة العمل لاستكمال المشاريع المتوقفة في مجال المواصلات والكهرباء بعودة الشركات التركية، وتسريع عمل لجنة مراجعة العقود المتعثرة مع هذه الشركات" منذ 2011.

وتعمل شركات تركية ناشطة في عدة مجالات، بينها البناء والطاقة، على إنشاء عدة مشاريع في ليبيا، لكن الأخيرة توقفت عقب اندلاع الأزمة منذ نحو 8 سنوات.وأكّد على موقف حكومة الوفاق الواضح في التصدي للعدوان على العاصمة طرابلس، وحسم المعركة عسكريا بدحر المعتدي.

ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي تشهد العاصمة طرابلس (غرب) مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، معارك مسلحة بعد أن شنت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجوما للسيطرة عليها، وسط استنفار لقوات "الوفاق".

وأضاف عماري أن المجلس الرئاسي يعد لمسار سياسي بمشاركة كل مؤسسات الدولة وشرائح المجتمع، لإنجاز مشروع وطني يخرج البلاد من أزمتها الحالية، دون تفاصيل.

واستعرض اللقاء الوضع الدولي والتحركات السياسية للدول المعنية بالملف الليبي، وأهمية التنسيق بين ليبيا والدول الداعمة لها في جهودها لبسط الأمن وتحقيق الاستقرار في البلاد وإنهاء حالة التمرد، وفق المصدر نفسه.

وتطرق الجانبان أيضا لزيادة حجم التعاون بين البلدين الصديقين في عديد المجالات، وخصوصا التعليم والعمل على زيادة عدد الموفدين من الطلبة الليبيين إلى تركيا، ليشمل تخصصات العلوم الإنسانية والشريعة الإسلامية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.