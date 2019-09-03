الدفاع_المدني: هذه أخطاء منقذ السيارة المحترقة بـ #حي_السويدي

صحيفة الخليج الالكترونية

حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض من خطورة محاولات أحد الأشخاص للتعامل مع حادث حريق لمركبة بجوار أحد المنازل بحي السويدي، وذلك بإبعاد المركبة المحترقة عن المنزل المجاور لها وتكرار دفعها بمركبته عدة مرات، مؤكدة أن هذه الطريقة ليست آمنة في التعامل مع مثل هذه الحوادث.

وأوضحت المديرية أن ما حدث قد تنتج عنه خطورة كبيرة لاسيما أنه لا يوجد محتجزون بالموقع، إضافة لقرب موقع الحادث من خدمات الدفاع المدني الذي كان قد تلقى بلاغًا من صاحب المركبة المحترقة في حينه، كما أن هذا التعامل قد يؤدي إلى انتقال الحريق لأكثر من موقع وتطوره بشكل خطير؛ ما يؤدي إلى المزيد من الخسائر المادية وهو ما حدث فعلًا، وذلك بتضرر جزئي لمركبتين كانتا متوقفتين في الجانب المقابل وتضررتا بعد دفع المركبة المحترقة في موقع قريب منهما.

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وقالت المديرية: «إن الجميع يعلم بشجاعة ومبادرات شباب الوطن للمساعدة دائمًا التي نفخر بها، ومبادرة واجتهاد صاحب المركبة والمقصد النبيل من هذا الإجراء؛ ولكن حتى لا تكون هذه الطريقة أسلوبا يتبع من قبل الآخرين، نؤكد خطورتها الكبيرة لما قد ينتج عنها من تطور للحادث، وما قد تؤدي إليه من نتائج لا يحمد عقباها» مشيرة إلى أنه في مثل هذه الحوادث فإن إخلاء المنزل المجاور للحادث والمركبات يكتسب أهمية أكبر في احتواء الموقف وعدم تعريض أنفسهم لمخاطر عالية.

ودعت المديرية المبادرين دائمًا إلى تقييم الحالات وأهميتها، خاصة في عدم وجود محتجزين أو مصابين، ونوهت بأن عمليات الدفاع المدني تقدم للمبلغين أثناء البلاغ تعليمات فورية حول التصرف السليم للمحافظة على الأرواح ريثما تصل فرق الدفاع المدني.