ابن ختله الي الرابعة عشرة

ابها تلقى عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن بن ختله التهاني والتبريكات بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم بترقيته الي “وكيل الإمارة المساعد للحقوق بإمارة منطقة عسير” بالمرتبة الرابعة عشرة.

يذكر بأن ابن ختله تقلد العديد من المناصب حيث كان محافظا لمحافظة تثليث، ثم مدير عام الحقوق بالاماره ، ثم مدير عام المتابعة بالإمارة. الجدير بالذكر أن ابن ختله من الكفاءات المميزه بالإمارة

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