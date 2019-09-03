الجزائر.. تظاهرات رفضاً لدعوة قائد الجيش للانتخابات

الخليج - واس

خرج، اليوم الثلاثاء، آلاف الطلاب الجزائريين وفئات أخرى في تظاهرات رافضة للانتخابات التي دعا إليها قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح.

ونقل المتظاهرون احتجاجاتهم إلى مقر البرلمان.

من جهتها، طوقت قوات الأمن مبنى البرلمان، وأجبرت المحتجين على مغادرة المكان دون وقوع اشتباكات.

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وأكد الفريق أحمد قايد صالح أن “الوضع اليوم هو شأن جزائري داخلي يخصنا وحدنا”.

وأوضح قايد صالح في اليوم الثاني من زيارته لولاية ورقلة “أن الوضع يقتضي حلولاً من واقعنا ومن تجاربنا، وأن تباين وجهات النظر واختلاف الآراء لا يفسد للود قضية”.

وقال “إننا في الجيش سنبقى إلى الأبد رفقة كافة الوطنيين المخلصين أوفياء لدم شهدائنا الأبرار.. مصلحة الجزائر فوق كل اعتبار”.