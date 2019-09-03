كادت أن تودي بكارثة… قناة عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن صاروخي "حزب الله" على إسرائيل

ذكرت القناة السابعة العبرية، مساء اليوم، الثلاثاء، أن أحد الصاروخين اللذين أطلقهما حزب الله، الأحد الماضي، كان قريبا من استهداف سيارة إسعاف إسرائيلية، في مخالفة للتعليمات الإسرائيلية بحظر السير في هذه المنطقة.

© REUTERS / Aziz Taher

وأفادت القناة العبرية بأن واحدا من الصاروخين انفجر على بعد نحو 50 مترا من سيارة إسعاف إسرائيلية كان داخلها جنود، وبأن السيارة كانت تسير على الطريق الشمالي، الذي حظرت إسرائيل السير فيه، بناء على تعليمات لقائد الجبهة الشمالية، وهي التعليمات التي صدرت على خلفية التوتر بين لبنان وإسرائيل.

وأوردت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن الجيش الإسرائيلي يجري تحقيقا سريا داخليا، بعد أن انفجر صاروخ من "حزب الله"، وأنه تم إنقاذ الجنود الذين كانوا داخل سيارة الإسعاف الإسرائيلية.

وأكدت القناة العبرية أن الجيش الإسرائيلي يجري تحقيقا كبيرا في الحادث، الذي اعتبرته القناة "كان يمكن أن يتسبب في تدهور كبير في المنطقة".

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وكان "حزب الله" قد أعلن، أول أمس الأحد، في بيان له أن "مقاتليه دمروا آلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود اليوم الأحد".

وذكر الحزب في بيان أن العملية أسفرت عن "قتل وجرح من" في داخل الآلية.

وقال بيان الحزب:

إنه عند الساعة الرابعة و15 دقيقة من بعد ظهر اليوم الأحد، بتاريخ 1 أيلول 2019، قامت مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر، بتدمير آلية عسكرية عند طريق ثكنة أفيفيم وقتل وجرح من فيها.

وقال الجيش الإسرائيلي إن عدة صواريخ مضادة للدبابات أطلقت من لبنان، وأصابت بعض الأهداف وإن القوات الإسرائيلية تقوم بالرد.