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ذكرت القناة السابعة العبرية، مساء اليوم، الثلاثاء، أن أحد الصاروخين اللذين أطلقهما حزب الله، الأحد الماضي، كان قريبا من استهداف سيارة إسعاف إسرائيلية، في مخالفة للتعليمات الإسرائيلية بحظر السير في هذه المنطقة.
© REUTERS / Aziz Taher
وأوردت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن الجيش الإسرائيلي يجري تحقيقا سريا داخليا، بعد أن انفجر صاروخ من "حزب الله"، وأنه تم إنقاذ الجنود الذين كانوا داخل سيارة الإسعاف الإسرائيلية.
وأكدت القناة العبرية أن الجيش الإسرائيلي يجري تحقيقا كبيرا في الحادث، الذي اعتبرته القناة "كان يمكن أن يتسبب في تدهور كبير في المنطقة".
وكان "حزب الله" قد أعلن، أول أمس الأحد، في بيان له أن "مقاتليه دمروا آلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود اليوم الأحد".
وذكر الحزب في بيان أن العملية أسفرت عن "قتل وجرح من" في داخل الآلية.
وقال بيان الحزب:
إنه عند الساعة الرابعة و15 دقيقة من بعد ظهر اليوم الأحد، بتاريخ 1 أيلول 2019، قامت مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر، بتدمير آلية عسكرية عند طريق ثكنة أفيفيم وقتل وجرح من فيها.
وقال الجيش الإسرائيلي إن عدة صواريخ مضادة للدبابات أطلقت من لبنان، وأصابت بعض الأهداف وإن القوات الإسرائيلية تقوم بالرد.
كانت هذه تفاصيل خبر كادت أن تودي بكارثة… قناة عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن صاروخي "حزب الله" على إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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