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هذا الموضوع B&O تكشف عن أول مكبرات soundbar بتقنية Dolby Atmos ظهر على التقنية بلا حدود.
أعلنت شركة B&O عن أول مكبرات soundbar تأتي بتقنية الصوتيات Dolby Atmos، حيث كشفت الشركة عن Beosound Stage في معرض إيطاليا الأخير، كما تأتي المكبرات بكلاً من تقنية Chromecast وAirPlay 2 مدمجة.
قبل إنطلاق معرض IFA من برلين قررت شركة B&O أن تكشف عن أحدث منتجاتها اليوم في معرض أقيم في إيطاليا مؤخراً، حيث قدمت الشركة Beosound Stage وهي أول مكبراتsoundbar تقدمها الشركة.
وتأتي المكبرات الصوتية الجديدة من الشركة بتقنية Beosound 35 التي كشف عنها للمرة الأولى في معرض CES للعام 2016، كما تتميز المكبرات الصوتية بتصميم معدني من الألومنيوم يستهدف تشغيل الموسيقى بشكل خاص، إلا أنه يدعم أيضاً الإتصال بأجهزة التلفاز.
وتتميز مكبرات Beosound Stage بتصميم مسطح مستطيل الشكل، يدعم التثبيت على الحائط إلى أسفل شاشة التلفاز، أو على سطح مخصص لسماعات soundbar.
ولقد إشتركت الشركة الدنماركية NORM Architects في تصميم المكبرات الصوتية لتقدم تصميم هندسي بمواد من الطبيعة، كما تقدم الشركة اثنان من الإختيارات في لون برونزي أو من الألومنيوم، أو نموذج خاص بتصميم حشبي من البلوط.
وتتميز مكبرات Beosound Stage بعدد 1 من برامج التشغيل، يأتي كلاً منها بمضخم صوتيات بقوة 50W، لتنتج صوتيات بعمق وجودة أعلى، كما تضم الوحدة 4 من مكبرات صوتية بحجم 4 إنش لكل مكبر، حيث تدعم تعزيز الصوتيات وخفض التشويش.
بينما تأتي الطبقة المتوسطة في الصوتيات من اثنان من المكبرات الصوتية بحجم 1.5 إنش، مع مكبر صوتية بحجم 3/4 إنش، كما تأتي هذه المكبرات في جانبي وحدة ساوند بار Beosound Stage، مما يعزز إنتاج صوتيات ثلاثية الأبعاد في النهاية.
من جانب أخر تدعم مكبرات Beosound Stage تقنية Dolby Atmos في الصوتيات لدعم أفضل تجربة صوتية في الأفلام والعروض التلفزيونية، كما تدعم وحدة ساوند بار الإتصال بتقنية البلوتوث، و WiFi للإتصال اللاسلكي، كما تأتي بتقنية Chromecast وAirPlay 2 مدمجة.
ومن المقرر أن تتوفر سماعات ساوند بار في خريف هذا العام بسعر 1750 دولار لنموذج الألومنيوم والبرونزي، بينما يأتي النموذج المميز بتصميم من خشب البلوط بسعر 2600 دولار.
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هذا الموضوع B&O تكشف عن أول مكبرات soundbar بتقنية Dolby Atmos ظهر على التقنية بلا حدود.
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