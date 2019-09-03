دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

أطلقت موزيلا الإصدار الرئيسي الجديد من متصفح موزيلا الذي حمل الرقم 69 على كافة أنظمة تشغيل الحواسب الشخصية والهواتف المحمولة. يأتي هذا الإصدار بحجب مفعل افتراضياً لتعدين العملات الرقمية وكذلك الكوكيز الخاصة بمواقع الطرف الثالث لتتبعك.

عملياً أضافت موزيلا خصائص الحماية من تتبع المواقع للمستخدمين عبر الكوكيز بالمستوى الأدنى منذ نسخة 43 عبر وضع التصفح الخاص قبل أربعة أعوام، وخلال الإصدارات التالية أضافت لها تحسينات كثيرة لتحجب ليس فقط الإعلانات وإحصائيات الاستخدام، كذلك منع تخزين الكوكيز على جهاز المستخدم ومستويات متعددة من حجب الكوكيز.

وفي يونيو الماضي أصبحت الحماية من التتبع محسنة لدرجة أنها تشمل 2500 موقع تمنعهم من تتبعك.

واليوم يمكنك عرض أي المواقع التي حجبت فايرفوكس تتبعها لك ويمكنك تفعيل أي منها يدوياً، لأن الكوكيز بعضها مفيد مثل تذكر بيانات الدخول، فهذه يمكن السماح لها، على عكس كوكيز الإعلانات.

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أما الخاصية الأهم الأخرى وهي لمن واجه ارتفاع في مستوى الضغط والحمل والحرارة في جهازه فجأة أثناء دخول إحدى صفحات الويب، وذلك لأنها تقوم باستخدام موارد جهازه لتعدين العملات الرقمية.

اليوم موزيلا أصبح يتعرف على مثل هذه الأنشطة ويحجبها تلقائياً.

لمستخدمي فايرفوكس على ماك أصبح هناك تحسين في مستوى استهلاك البطارية وتعديل في واجهة التنزيلات مع عرض مؤشر تقدم التنزيل في Finder.

التدوينة إطلاق فايرفوكس 69 بميزة حجب تعدين العملات الرقمية وتتبع الكوكيز ظهرت أولاً على عالم التقنية.