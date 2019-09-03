دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع شاومي تخطط لدعم 4 من إصدارات الشركة بمستشعر سامسونج بدقة 108ميجا بيكسل ظهر على التقنية بلا حدود.

جاءت أحدث التسريبات اليوم عبر مطوري XDA لتؤكد على خطط شاومي لدعم أكثر من إصدر من هواتف الشركة بمستشعر سامسونج الجديد ISOCELL Bright HMX الذي يدعم دقة 108 ميجا بيكسل.

تطورت تقنية كاميرات في الهواتف الذكية بشكل سريع في الآونة الأخيرة، ومع إصدارات سوني وسامسونج المتلاحقة من المستشعرات التي تأتي بدقة أعلى، تنتقل تقنية كاميرة الهواتف الذكية إلى مستوى جديد خلال الفترة القادمة.

ولقد كشف مطوري XDA في تطبيق شاومي Mi Gallery عن بعض التفاصيل التي تشير إلى خطط شاومي لإطلاق إصدارات أكثر من الهواتف الذكية التي تضم مستشعر سامسونج الجديد بدقة 108 ميجا بيكسل، حيث من المتوقع أن تقدم المستشعر لعدد 4 من إصدارات الشركة القادمة.

وتظهر الإصدارات الأربعة في التسريبات برموز “tucana“و “draco“و “umi”وأيضاً “cmi“، حيث تدعم هذه الإصدارات عرض الصور حتى دقة 108 ميجا بيكسل، ومن المتوقع أن يكون هاتف Mi Mix 4 هو أحد الإصدارات التي تنطلق بمستشعر سامسونج الجديد.

Advertisements

من جانب أخر لم تقدم شاومي رسمياً أي تفاصيل عن هذه الإصدارات الجديدة، إلا أن التسريبات تشير إلى خطط الشركة للكشف عن هاتف Mi Mix 4 قريباً.

يذكر أنه في الوقت الذي تخطط فيه شاومي لدعم أكثر من إصدار بمستشعر ISOCELL Bright HMX من سامسونج بدقة 108 ميجا بيكسل، إلا أن العملاق الكوري لن تقدم هذا المستشعر في إصدارات الشركة حتى عام 2021.

المصدر

هذا الموضوع شاومي تخطط لدعم 4 من إصدارات الشركة بمستشعر سامسونج بدقة 108ميجا بيكسل ظهر على التقنية بلا حدود.