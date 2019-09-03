شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الفلسطينى: الحكومة تسعى للاستثمار بالقطاع الزراعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطينى اليوم الثلاثاء إن حكومته تريد مواجهة الاستيطان الإسرائيلى من خلال الاستثمار فى القطاع الزراعى وتعزيز صمود الفلسطينيين على أرضهم.

وأضاف فى تصريحات له خلال الإعلان عن استثمارات بقيمة 23 مليون دولار فى القطاع الزراعى فى محافظة قلقيلية فى الضفة الغربية" إحنا بنعرف إنه في 711 ألف مستوطنا وفى هجمة على الارض ". ‭ ‬وتابع قائلا " عنا خطة لمواجهة هذا الموضوع الزراعة والتمسك فى الارض هو الأساس, الاستيطان ينتعش اذا الفلسطينى لم يهتم بأرضه لذلك الالتصاق بالأرض هو عنوانا والاستثمار فيها بكل ما نستطيع".

وشهدت الأراضي الفلسطينية في الأشهر الاخيرة نشاطا استيطانيا متزايدا شمل إقامة عدد من البؤر الاستيطانية الجديدة في مناطق الأغوار وبيت لحم. ويقول رئيس الوزراء الفلسطيني،الذي عمل مع عدد من المسؤولين على المشاركة في زراعة الأشجار على بعد أمتار من سياج تقيمه إسرائيل يفصل مدينة قلقيلية عن مستوطنة الفيه منشيه، أن "تعزيز صمود أهلنا على هذه الأرض هو المفتاح الرئيسي".

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وقال "يمكن فشل حل سياسي بكرة ولكن في صمود على الأرض اليوم وبكرة وبعده ".

وقال اشتية " لا يوجد ما يمنعنا من العمل في مناطق جيم حتى الاتفاق(أوسلو) يسمح لنا أن نزرع مناطق ج ونحن جاهزين لهذا الموضوع".