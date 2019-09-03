شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء البحرينى يشيد بمستوى التعاون مع إندونيسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الوزراء البحريني، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أن بلاده تتطلع لتعزيز وتيرة التعاون القائم مع إندونيسيا بما يحقق المصالح المشتركة، مشيرا إلى ما تقوم به إندونيسا من دور بناء في توطيد التعاون بين رابطة الآسيان ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأشاد آل خليفة - خلال لقائه وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي التي تزور المملكة وفقا لوكالة الأنباء البحرينية - بما يشهده التعاون بين البلدين من تطور في كافة المجالات، مؤكدا أهمية الزيارات المتبادلة لتعزيز التنسيق تجاه مختلف القضايا في المحافل الإقليمية والدولية.

Advertisements

وأشار إلى أهمية العمل على تنشيط حركة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين، وفتح أفاق جديدة تسهم في دفع وتيرة التنمية في البلدين الصديقين.

من جانبها، أكدت مارسودي حرص بلادها على تعزيز وتطوير العلاقات مع البحرين في كافة المجالات، مشيدة بما حققته مملكة البحرين من نهضة حضارية متميزة تجسد مكانتها وموقعها الاستراتيجي في المنطقة.