شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يفرضون عناصرهم على شركات الحراسة الأمنية فى صنعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرضت ميليشيات الحوثى العشرات من عناصرها والموالين لها على شركات خاصة بالحراسة الأمنية فى صنعاء ومناطق سيطرتها.

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية عن مصادر أمنية القول اليوم الثلاثاء، إن "الميليشيات فرضت على إدارات تلك الشركات توظيف العشرات من عناصرها ضمن الحراس الجدد التابعين لهذه الشركات الخاصة التى تقوم بتأمين وحراسة المراكز والمنشآت والمؤسسات والشركات التجارية والمعاهد ومنظمات المجتمع المدنى وبشكل خاص المنظمات التابعة للأمم المتحدة".

وأشارت المصادر إلى أن "هذه الخطوة الحوثية تأتى فى إطار العمل التجسسى والاستخباراتى للميليشيات ومراقبة عمل المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة".