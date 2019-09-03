شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير من العمانيين على التسجيل فى انتخابات مجلس الشورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عكس التفاعل غير المسبوق الذى شهده السجل الانتخابى خلال الأشهر التسعة الماضية والإقبال الجيد على عملية تسجيل الناخبين فى سائر ولايات سلطنة عُمان على اهتمام المواطنين ووعيهم بأهمية انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة (2019 ـ 2023) وإدراكهم لأهمية هذا الاستحقاق الديمقراطى الوطنى فى هذه المرحلة خاصة وأن التسجيل بُعيد خطوة أساسية لابد منها لضمان ممارستهم حقهم الانتخابى يوم التصويت.

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كما تلعب خاصية التسجيل الإلكترونى الذى تم استحداثه من قبل وزارة الداخلية لانتخابات هذه الفترة، دورا كبيرا من حيث التسهيل على المواطنين داخل السلطنة وخارجها إجراءات القيد إلكترونيا إلى جانب القيد عن طريق مكاتب الولاة كما هو الحال فى الفترات السابقة مع بقاء خدمة التسجيل الاعتيادى متاحة.

كانت وزارة الداخلية بسلطنة عُمان قد أعلنت بأن فترة استقبال طلبات القيد فى السجل الانتخابى لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة والتى بدأت اعتبارًا من 25 نوفمبر 2018 تستمر حتى 12 من سبتمبر 2019، ودعت المواطنين الذين لم يسبق قيدهم فى السجل الانتخابى إلى الإسراع فى تقديم طلباتهم عن طريق مكاتب الولاة أو الموقع الإلكترونى للانتخابات(elections.om)، مع ضرورة أن يكون أصل البطاقة الشخصية سارية المفعول، وعلى مقدمى الطلبات عبر الموقع التأكد أن بطاقاتهم الشخصية مزودة بنظام التصديق الإلكترونى ( PKI )