شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدين الهجوم الانتحارى على المجمع السكنى بكابول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن إدانه واستنكار المملكة للهجوم الانتحاري الذي استهدف مجمعًا سكنيًا يضم وكالات إغاثة ومنظمات دولية في العاصمة الأفغانية (كابول)، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم،الثلاثاء، أن المصدر قدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني، متمنيًا للمصابين بالشفاء العاجل، مجددًا التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضد العنف والإرهاب والتطرف.
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