شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار وصول طائرات المساعدات الإنسانية السعودية لمتضرري السيول بالسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت، اليوم،الثلاثاء، الطائرة الإغاثية الثانية المقدمة من السعودية من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى متضرري السيول والأمطار بالسودان، وحملت مساعدات غذائية وإيوائية لتقديمها للمتضررين، ليصل إجمالي المساعدات إلى 227 طنًا.

وأعرب مسؤولون سودانيون - في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية (واس) عن تقديرهم وامتنانهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد محمد بن سلمان في مساعدة المتضررين من السيول والأمطار، مؤكدين أن ذلك يجسد العلاقات الأزلية بين البلدين.

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وأضاف المسؤولون أن هذه المساعداتِ تؤكد الدور الإنساني للمملكة في مد يد العون للمحتاجين وَفْق ما تقضيه شريعة الإسلام الغراء.

وكان قد وصلت، أمس، إلى مطار الخرطوم الدولي، طائرة محملة بالمساعدات الإنسانية مقدمة من المملكة العربية السعودية، لمتضرري السيول والأمطار بالسودان، واستقبلها وفد لجنة استلام الدعم الخارجي التابعة لمجلس السيادة الانتقالي السوداني.