شكرا لقرائتكم خبر عن خفر السواحل الليبى ينقذ 108 مهاجرين غير شرعيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنقذ خفر السواحل الليبى، 108 مهاجرين غير شرعيين بينهم نساء وأطفال شمال صبراتة غرب العاصمة الليبية طرابلس.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، قال مكتب الإعلام والثقافة البحرية: تمكنت دورية تابعة لنقطة مصفاة الزاوية القطاع الغربى لخفر السواحل بالقوات البحرية "الزورق تليل" من إنقاذ قارب مطاطى على متنه 108 مهاجرين غير شرعيين، من بينهم 88 رجلًا، و 13 امرأة، و 7 أطفال.

وأوضحت أنه جرى نقل المهاجرين إلى مصفاة الزاوية وإنزالهم في نقطة الإنزال لحرس السواحل، مشيرة إلى أنه بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية للمهاجرين تم تسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الزاوية، ومركز إيواء النصر.