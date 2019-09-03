شكرا لقرائتكم خبر عن "الجمارك الكويتية": مستمرون فى التصدى لمحاولات تهريب المواد المخدرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المدیر العام للادارة العامة للجمارك الكویتیة المستشار جمال الجلاوى، الیوم الثلاثاء، ان منتسبى الجمارك مستمرون بلا ھوادة فى التصدى لمحاولات تھریب المواد المخدرة والمحظورة بشتى الوسائل والسبل.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الكويتية، أضاف الجلاوى فى بیان صحفى، ان منتسبى الجمارك قادرون على التصدى لكل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد وسلامة أھلھا.

وأعرب عن شكره لمجلس الوزراء باعتماد مكافآت مجزیة لعدد من المفتشین الجمركیین الذین وقفوا سدا منیعا أمام محاولة تھریب كمیة من المؤثرات العقلیة تقدر بالملایین إلى داخل البلاد.

یذكر ان مجلس الوزراء الكویتى قرر یوم أمس الاثنین تخصیص مكافأة مالیة لمجموعة من مفتشى الجمارك الذین شاركوا فى ضبط كمیة كبیرة من الحبوب المخدرة تقدر بعشرة ملایین حبة.