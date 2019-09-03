شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الخارجية الرومانية الجديدة تتسلم رسالة من وزير الخارجية الكويتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلم سفیر الكویت لدى رومانیا طلال الھاجرى وزیرة الخارجیة الرومانیة الجدیدة رامونا مانسكو، رسالة من نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر الخارجیة الكویتى الشیخ صباح خالد الحمد الصباح.

وقال السفیر الھاجرى فى تصریح لوكالة الانباء الكویتیة، الیوم الثلاثاء، عقب لقائه بالوزیرة انھما بحثا سبل تعزیز العلاقات الثنائیة بین البلدین مؤكدا حرص الجانب الرومانى على تعزیز وتطویر التعاون مع الكویت فى مختلف المجالات.

واضاف انه تم خلال اللقاء مساء امس بحث حول آخر مستجدات قضیة المواطن الكویتى محمد البغلى المفقود فى رومانیا منذ اغسطس 2015 اذ دعا الى بذل المزید من الجھود لمعرفة مصیره حیث ان القضیة تحظى باھتمام كبیر على المستویین الرسمى والشعبى فى الكویت.

واشار السفیر الھاجرى الى تطابق المواقف الرسمیة بین البلدین فى المحافل الدولیة والوضع في الشرق الاوسط والقضیة الفلسطینیة وحل الدولتین.