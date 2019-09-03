أمير مكة المكرمة يتسلم التقرير الإحصائي لخدمات حج 1440

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلّم الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, وسمو نائبه الأمير بدر بن سلطان التقرير الإحصائي لخدمات حج 1440 ، حسبما نشرت وكالة واس للانباء . وتضمّن التقرير الذي سلمه لسموهما في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة , معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد التخيفي , نبذة عن أعمال الهيئة خلال موسم حج العام الماضي شملت إحصاءات عن جهود الجهات التي تقدم الخدمات لضيوف الرحمن إلى جانب البيانات والمعلومات التفصيلية عن أعداد الحجاج من الداخل والخارج الهادفة لتوفير معلومات دقيقة تساعد جميع أجهزة الدولة على التخطيط والتطوير لكل ما يتعلق بخدمة ضيوف الرحمن.

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