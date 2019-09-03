شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية السياسية الأردنية يلتقى شباب مبادرة زمالات حزبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الأردنية المهندس موسى المعايطة، الشباب للمشاركة فى الأنشطة التي تنفذها الوزارة والبرامج المستقبلية الموجهة لهم.

وشدد المعايطة خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، عددا من شباب مبادرة "زمالات حزبية" التي ينفذها مركز تعلم الكبار التابع لجمعية الملكة زين الشرف على أهمية الوحدة الوطنية لحماية وطننا بعيدا عن خطاب الكراهية، مشيرا إلى ان المواطن له الحق فى التعبير مع ضرورة ان يكون التسامح واحترام الرأي الآخر مبدأ أساسيا.

وبين أن التمويل المالى للأحزاب سيكون واضحا ومرتبطا بمشاركة الأحزاب بالانتخابات، وان الأحزاب التى تندمج ضمن إئتلافات ستحصل على مبلغ إضافى.