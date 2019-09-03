وزيرا دفاع الكويت وتركيا يبحثان تعزيز التعاون العسكري

الكويت/ الخليج 365

بحث وزير الدفاع الكويتي، ناصر صباح الأحمد الصباح، مع نظيره التركي خلوصي أكار، "تعزیز التعاون العسكري بین البلدین"، و"مستجدات المنطقة".

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) عن سفير الكویت لدى تركیا غسان الزواوي، قوله إن ناصر صباح الأحمد الصباح التقى أكار، في زیارة للعاصمة التركیة (لم يحدد مدتها).

وأضاف أن اللقاء تناول بحث مستجدات الأحداث في المنطقة، وتفعیل الاتفاقیات الموقعة سابقا بین وزارتي دفاع البلدين.



الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.