وصول ثالث طائرة إغاثة سعودية لمتضرري فيضانات السودان

الرياض/ الخليج 365

وصلت إلى السودان، الثلاثاء، طائرة إغاثية سعودية ثالثة، تحمل مساعدات إنسانية ومواد إغاثية، للتخفيف عن المتضررين من الفيضانات.

وبهذا يصل إجمالي المساعدات السعودية المرسلة إلى السودان خلال يومين إلى "227 طنا"، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (رسمية).

والإثنين، أعلنت السعودية أن طائرتين وصلتا السودان، ضمن جسر جوي إغاثي، محملة بمساعدات تزن 116 طنا.

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وتواصل وفود طائرات خليجية إلى بالسودان، خلال اليومين الماضيين، لاسيما من قطر والكويت، والسعودية، والإمارات، لتقديم مساعدات إغاثية عاجلة.

ومؤخرا، أعلنت وزارة الصحة السودانية ارتفاع ضحايا السيول والأمطار التي اجتاحت البلاد، منذ مطلع أغسطس/آب الجاري، إلى 62 وإصابة 98 آخرين.

ومنذ مطلع أغسطس، تشهد معظم الولايات السودانية أمطارا وسيولا غزيرة، أدّت إلى انهيارات أرضية، وقطع الطريق الرئيس الرابط بين الخرطوم ومدينة الأبيض، فضلا عن الخسائر البشرية.

ومن المتوقع أن يستمر موسم الأمطار حتى أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مع هطول أمطار أعلى من المتوسط في التوقعات، فيما لا يزال احتمال حدوث فيضانات مفاجئة مرتفعا.‎

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