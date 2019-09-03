مقتل مدني وجرح 11 آخرين في انفجار دراجة مفخخة شمالي سوريا

حلب/ عمر كوباران/ الخليج 365

قتل مدني وجرح 11 آخرون، الثلاثاء، جراء انفجار دراجة مفخخة في مدينة أعزاز الخاضعة لسيطرة "الجيش السوري الحر" شمالي سوريا.

وأفاد مراسل الخليج 365 في المنطقة، أن الانفجار وقع وسط المدينة، وأسفر في حصيلة أولية عن مقتل مدني وجرح 11 آخرين.

كما تسبب الانفجار بأضرار في المحلات القريبة من مكان التفجير، إضافة إلى اندلاع حريق سارعت فرق الدفاع المدني إلى إطفائه.

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وقامت قوى الأمن التي وصلت إلى مكان التفجير باتخاذ تدابير أمنية في محيط المكان ونقل الجرحى لمستشفيات المنطقة.

في السياق ذاته انفجرت دراجة مفخخة في بلدة الراعي (جوبان بي) الحدودية مع تركيا، دون وقوع قتلى أو جرحى حسب مراسل الخليج 365.

ورجحت قوى الأمن في المنطقة مسؤولية منظمة "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابية عن التفجيرين حيث سبق وارتكبت المنظمة أعمالا مشابهة.



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