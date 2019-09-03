المبعوث الأممي إلى سوريا يبحث مع ظريف مستجدات الملف السوري

طهران/ الخليج 365

بحث المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، مع وزير الخارجية الإيراني، آخر المستجدات المتعلقة بالملف السوري.

وأوضحت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان ، الثلاثاء، أن بيدرسون وظريف تبادلا وجهات النظر حول المستجدات السياسية في سوريا والجهود التي تبذلها الدول الضامنة لمسار أستانة.

كما تناولا المبعوث الأممي والوزير الإيراني، مسألة تشكيل لجنة صياغة الدستور في سوريا.

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وخلال اللقاء أشار ظريف إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط من أجل عرقلة لجنة صياغة الدستور التي ستتشكل بجهود الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا، روسيا، إيران).

وأكد إصرار بلاده على موقفها الداعم لحل الأزمة السورية بالطرق السياسية، مبينا أن طهران تشجع على عقد لقاءات بين الأطراف المعنية للأزمة في هذا البلد.

من جانبه زوّد بيدرسون الوزير الإيراني بنتائج استشاراته مع بعض الدول حول تسوية الأزمة السورية.



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