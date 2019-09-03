رئيس البرلمان الجزائري يعلن دعم تنظيم انتخابات قبل نهاية العام

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365

دعا سليمان شنين رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري)، الثلاثاء، إلى تنظيم انتخابات الرئاسة قبل نهاية العام الجاري.

جاء ذلك في كلمة ألقاها شنين خلال افتتاح الدورة السنوية للبرلمان، معلنا دعما صريحا لمقترح الجيش الإثنين بتنظيم الرئاسيات قبل نهاية العام.

وقال شنين إن الوقت اليوم يفرض على الجميع التوجّه السريع إلى الشرعية الشعبية، من خلال الانتخابات الرئاسية قبل نهاية السنة الحالية، في إطار التوافق والتنازل من أجل مصلحة الوطن.

والإثنين، دعا قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح إلى استدعاء الهيئة الناخبة (تحديث قوائم الناخبين استعدادا للاقتراع) في 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، لتنظيم انتخابات الرئاسة قبل نهاية العام، وتعديل قانون الانتخاب، وتنصيب هيئة مستقلة للإشراف عليها.

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وشدد شنين على أن "المؤسسة العسكرية بترجيحها لتنظيم الانتخابات الرئاسية قبل نهاية السنة، أثبتت للجميع في الداخل والخارج أنها مؤسسة جمهورية، تلجأ للصندوق والإرادة الشعبية".

وشنين هو أول شخصية محسوبة على التيار الإسلامي تصل إلى منصب رئيس البرلمان في تاريخ الجزائر، وانتخب في يوليو/ تموز الماضي، خلفا لمعاذ بوشارب .

وكانت الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح استدعى في أبريل/ نيسان الماضي الناخبين لاقتراع رئاسي كان مقررا في 4 يوليو/ تموز الماضي، لكن هذا الموعد ألغي بسبب رفض التيارات السياسية والشارع، بدعوى عدم توفر الشروط لتنظيمه.

وتعيش الجزائر، منذ 22 فبراير/شباط الماضي، على وقع مسيرات شعبية، دفعت في 2 أبريل/ نيسان الماضي بعبد العزيز بوتفليقة (82 عامًا) إلى الاستقالة من الرئاسةالأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.