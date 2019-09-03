"التحالف الإسلامي العسكري" يبحث مع "القومي الأمريكي" قضايا إقليمية

الرياض/ الخليج 365

قالت السعودية، التي تترأس "التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب"، إن أمين التحالف بحث مع مسؤول بمجلس الأمن القومي الأمريكي، قضايا إقليمية.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، الثلاثاء، استقبل أمين عام التحالف الإسلامي محمد بن سعيد المغيدي، مدير مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن القومي الأمريكي، جو فرانسيسكو، في مقر مركز التحالف بالعاصمة الرياض.

ووفق المصدر "استعرض الجانبان سبل التعاون والرؤى المشتركة وتعزيز العلاقات بين الطرفين".

ونوقشت خلال الاجتماع "العديد من القضايا المتعلقة بمحاربة الإرهاب الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها"، دون تفاصيل.

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من جانبه شدد فرانسيسكو، على "أهمية التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في الحرب الدولية على الإرهاب والتطرف العنيف".

وتأتي الزيارة في إطار جهود التحالف الإسلامي لتحقيق عدة أمور، منها "الانضمام إلى الجهود الدولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسلم الدوليين"، وفق المصدر.

وفي 14 ديسمبر/كانون أول 2015، تم الإعلان عن تشكيل "التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب" بقيادة السعودية، بمشاركة 41 دولة.

ويعمل التحالف على مواجهة الإرهاب الذي يهدد الدول الإسلامية وغيرها، ويحاول تشويه صورة الإسلام الحقيقية، حسب القائمين عليه.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.