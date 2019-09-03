الخدمة_المدنية تؤكد: المراجعة المرضية إجازة للموظف بموجب تقرير طبي

صحيفة الخليج الالكترونية

أكَّدت وزارة الخدمة المدنية، أن المراجعة المرضية تُعتبر إجازة للموظف بموجب تقرير طبي من الجهة التي تتولى علاجه.

وأوضحت الوزارة، في سلسلة ردود على استفسارات متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، أن استحقاق الموظف إجازة خمسة أيام، يكون في حالة وفاة الزوجة أو قريب من الدرجة الأولى إلى الثالثة، مشيرة إلى استحقاق الموظف إجازة ثلاثة أيام أيضًا، خلال أسبوع من تاريخ ولادة مولود له، وفقًا للمادة 153 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

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يُشار إلى أن «لائحة تقارير منح الإجازات» تنص على أنه «إذا أصيب الموظف أثناء مباشرته عمله، أو شعر بأنه لا يستطيع الاستمرار في مباشرته؛ بسبب مرضه، فعليه أن يتقدَّم إلى رئيسه المباشر في نفس اليوم بطلب إحالته إلى الجهة الطبية المختصة؛ للكشف عليه وتقرير ما يلزم نحوه، وإذا تطلبت حالته الصحية منحه إجازة مرضية، فعلى الجهة الطبية المختصة التي قامت بالكشف عليه، إصدار تقرير بذلك وإرساله إلى جهة عمله في نفس اليوم، الذي تم فيه الكشف عليه أو اليوم الثاني على الأكثر، وتزويده بصورة مُصدَّقة منه.

كما تنص اللائحة على أنه «إذا أصيب الموظف، أو شعر بمرض ولم يتمكن من الحضور بنفسه إلى جهة عمله للإبلاغ عن مرضه؛ بسبب عدم استطاعته ذلك، فعليه مراجعة أقرب جهة طبية مختصة للكشف عليه وتقرير ما يلزم نحوه، بعد الاطلاع على ما يُثبت شخصيته ومعرفة جهة عمله، على أن يبلّغ رئيسه المباشر بذلك في اليوم الأول بأسرع وسيله تتوافر لديه، وإذا كانت حالته الصحية تتطلب منحه إجازة مرضية، فعلى الجهة الطبية المختصة التي قامت بالكشف عليه، إصدار تقرير بذلك وإرسال أصله إلى جهة عمله».