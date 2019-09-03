التعليم: تعويضات لأولياء أمور الطلاب المتوفين أو المصابين بحوادث أثناء #الدراسة

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صحيفة الخليج الالكترونية
بدأت إدارات التعليم في بعض مناطق المملكة صرف تعويضات لأولياء أمور الذين فقدوا أبناءهم الطلاب في حوادث مختلفة أثناء اليوم الدراسي أو الذهاب أو العودة من المدرسة.
وحددت وزارة التعليم مبلغ 100 ألف ريال يصرف كاملاً كتعويض في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز جزئي أو عاهة مستديمة تمنعان الطالب أو الطالبة عن مواصلة الدراسة أو التدريب، بينما سيصرف جزء من التعويض في حالة الإصابة بعجز جزئي أو عاهة مستديمة لا تمنع عن مواصلة الدراسة أو التدريب.
ويشترط تحرير محضر عن الحادث الذي يقع للطالب داخل المدرسة من قبل قائد المدرسة لإثبات ملابسات الحادث وضمان استحقاق صرف التعويض، وفقاً لـ”الوطن”.
أما في حالة وقوع الحادث خارج المدرسة، فيتم إحضار تحقيق الجهة الأمنية المباشرة للحادث، إضافة إلى تقرير من المستشفى أو الجهة التي تم نقل المصاب إليها بعد الحادث.
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