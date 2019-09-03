وصول المشاركين في مسابقة القرآن الكريم الدولية إلى #السعودية

الخليج - واس

بدأ، اليوم الثلاثاء، وصول المتسابقين المشاركين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في نسختها الـ41، التي تضم 146 متسابقًا يمثلون 103 دول، وتنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم الدولية والمحلية، في رحاب المسجد الحرام في الفترة من 8-12 من الشهر الجاري، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، وصلت الدفعة الأولى من المتسابقين البالغ عددهم 32 متسابقًا، وينتمون إلى دول نيبال، ونيجيريا، وغينيا، وكينيا، وسيراليون، والصومال، وغينيا كوناكري، وغينيا بيساو، وتنزانيا، وبنين، وتشاد، والجابون، وجامبيا، وبلغاريا، وألباني.

وكان في استقبال المتسابقين، فريقٌ من لجنة الاستقبال بالمسابقة؛ حيث أنهت كافة الإجراءات المتعلقة بهم في المطار، وتم نقلهم إلى مقر السكن.

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وعبَّر المتسابقون عن سعادتهم في المشاركة في المسابقة، مشيرين إلى أن المشاركة كانت أمنية لهم في يوم من الأيام وتحققت، وخاصة وهي تقام في رحاب المسجد الحرام، وبجوار قبلة المسلمين الكعبة المشرفة.

وأكد المشاركون، أن لهذه المسابقة فوائد كثيرة؛ فهي تشجع على حفظ القرآن الكريم، ويتعرفون من خلالها إلى المشاركين، ويجتمعون مع أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وشددوا على أن الجميع يشهد على دور المملكة العربية السعودية الريادي في الإشراف على مثل هذه المسابقات، وعلى ما توليه المملكة من اهتمام بكتاب الله، وخدمة للإسلام والمسلمين، سائلين الله -سبحانه وتعالى- أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وأن يعينهما على خدمة القرآن وأهله، وأن يجزيهما خير الجزاء، ويبارك في جهودهما.

كما قدّم المتسابقون شكرهم وتقديرهم لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على متابعته وإشرافه على هذه المسابقة المباركة، سائلين الله أن يجزيه خير الجزاء على العناية بالقرآن الكريم وأهله.