بمشاركة #القوات_السعودية: استمرار فعاليات تمرين #الأسد_المتأهب بـ #الأردن

الخليج - واس

تستمرّ فعاليات تمرين “الأسد المتأهب” الذي يقام في المملكة الاردنية الهاشمية ، بإقامة ندوة كبار القادة وندوة لضباط الصف حضرها العديد من كبار ضباط الدول المشاركة بالتمرين وكانت الندوة الأولى عن (الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات ) والندوة الثانية عن (الأسلحة الكيماوية) قدمها محاضرين مختصين وقد ناقش الحضور العديد من النقاط الهامة والتي من شأنها أن تعود بالنفع على المشاركين من جميع الدول.

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وأقيمت الندوات اليوم برعاية قائد القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية و سعادة نائب قائد القوات البرية الملكية السعودية اللواء الركن/ أحمد بن عبدالله المقرن ، وعدداً من الممثلين العسكريين من الدول المشاركة بالتمرين .

الجدير بالذكر ان هذا التمرين يشارك فيه (30) دولة و( ثمانية آلاف ) مشارك ويعد من أهم وأكبر التمارين على مستوى العالم وتشارك فيه القوات المسلحة السعودية من ضمن أكبر القوات المشاركة بقوات على الارض وضباط مشاركين في قيادة التمرين بمختلف أفرع القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي .