الأردن: إنهاء التصعيد في #عدن يمر عبر مبادرة #السعودية

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صحيفة الخليج الالكترونية
شدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الثلاثاء، بعد لقائه المبعوث الأممي إلى اليمن في عمان، مارتن غريفيثس، لبحث جهود حل الأزمة اليمنية، على أهمية تطبيق اتفاق ستوكهولم والحديدة، من أجل الوصول إلى حل سياسي. وأكد أن تطبيق اتفاقية الحديدة يشكل خطوات مهمة نحو الحل السياسي الذي يعيد الأمن والاستقرار لليمن.
إلى ذلك، شدد الطرفان، بحسب ما أوردت وزارة الخارجية الأردنية على حسابها في تويتر، على ضرورة إنهاء التصعيد في عدن، عبر مبادرة الحوار الذي دعت له المملكة العربية السعودية.
وأوضح الصفدي أن استمرار الصراع في اليمن لن يقود إلا إلى المزيد من المعاناة والدمار.
كما أكد أن الأردن يدين أي استهداف للسعودية، مشددا على أن أمن السعودية والإمارات جزء لا يتجزأ من أمن الأردن.
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